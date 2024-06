Amministrative in Provincia di Frosinone: eletti i primi 5 sindaci per aver superato il quorum

In provincia di Frosinone nei 36 comuni al voto amministrativo, cinque sindaci sono gia’ stati eletti essendo liste uniche che hanno raggiunto il quorum. A San Donato Val di Comino riconfermato per il terzo mandato il sindaco Enrico Pittiglio con una percentuale di elettori al voto alle ore 12,00 del 51,14 %, Ausonia riconfermato Benedetto Cardillo con 50,05%, Giuliano di Roma superato il quorum previsto del 40% e’ stato riconferma Adriano Lampazzi, Fontechiari riconfermato Pierino Serafini con il 43,18% superato il quorum, Vallerotonda 48,88 % rieletto Giovanni di Meo per li secondo mandato. Alle ore 12 la percentuale al voto per le amministrative nei 36 comuni e’ pari 39,4 %. foto archivio

