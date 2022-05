Amministrative Frosinone: una poltrona per cinque

Al momento ai nastri di partenza per quanto riguarda le amministrative del capoluogo ciociaro ci sono cinque coalizioni, e i candidati sono Riccardo Mastrangeli per il centrodestra, sostenuto da 7 liste, Domenico Marzi candidato del centrosinistra che si riconosce nel campo largo anche per lui ci sono 7 liste,mentre in appoggio alla candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi ci sono PSI, Più Europa, il Cambiamento e civica di Pier Paolo Segneri, sara’ candidato a sindaco anche Giuseppe Cosimato, ex consigliere di Alleanza Nazionale che avrà l’appoggio di due liste civiche e infine Mauro Vicano sostenuto da Azione con Calenda, poi Vicano sindaco e anche il logo del Movimento Autonomi e partite IVA. Quindi sembrano delinearsi gli scenari per quanto riguarda questa tornata elettorale importante anche per le prospettive future di alcuni partiti e personaggi politici.

