Amministrative Frosinone – Il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega in Provincia, Gianluca Quadrini, a sostegno di Riccardo Mastrangeli

In attesa del ballottaggio tra Mastrangeli e Marzi, il Presidente del Gruppo Consiliare della Lega in Provincia, Gianluca Quadrini, oltre che complimentarsi con il candidato Mastrangeli commenta anche l’ottimo risultato del centrodestra nel capoluogo di provincia – “Sicuramente i complimenti per questo grande risultato vanno a Riccardo Mastrangeli e a tutta la sua squadra – afferma Quadrini – Un uomo giusto, con le giuste capacità e competenze adatto a rappresentare il centrodestra. Sarà una sfida accesa e sicuramente molto intensa, visti i 10 punti percentuali di distacco con il candidato Marzi. Ma noi della Lega, siamo pronti a sostenere l’amico Mastrangeli. È stata una campagna elettorale vincente, – continua il consigliere – Il centrodestra unito ha dimostrato in tutta italia di essere la maggioranza del paese. Siamo pronti ad impegnarci per il bene del nostro territorio e per ottenere un ottimo risultato per Frosinone.”

COMUNICATO STAMPA

