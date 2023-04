Amministrative Ferentino, incontro della candidata sindaco Angelica Schietroma con tecnici, professionisti e Associazioni Culturali e Sportive

La candidata sindaco alle prossime elezioni Amministrative di Ferentino Angelica Schietroma, invita pubblicamente tecnici e professionisti della città ad un incontro/confronto presso l’Hotel Bassetto, martedì 11 aprile alle ore 18.00, per condividere e approfondire le linee guida sulla pianificazione territoriale che andranno a definire il programma elettorale. “Credo sia molto importante avvalersi della competenza dei professionisti del nostro territorio – dichiara la candidata sindaco Angelica Schietroma -. Dopo gli incontri di questi giorni in diverse zone della città, questo è un altro passo importante per definire un programma elettorale concreto e attento ai bisogni di tutti i cittadini.”Oltre tecnici e professionisti, alle ore 17 sempre presso l’Hotel Bassetto di Ferentino, la candidata sindaco Angelica Schietroma invita al confronto anche le Associazioni Culturali e Sportive

COMUNICATO STAMPA

