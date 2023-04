Amministrative, Fantini (Seg. PD Frosinone): “Buona campagna elettorale a candidati PD, federazione sarà al vostro fianco”

“Voglio rivolgere il mio ringraziamento ed i migliori auguri di buona campagna elettorale ai tantissimi candidati iscritti al Partito democratico che hanno scelto di mettersi a disposizione delle nostre comunità. Quello delle amministrative sarà un importante appuntamento per il governo locale di diversi comuni della nostra provincia. La Federazione, in continuità con quanto fatto in questi mesi, sarà al fianco dei candidati dem”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

“Sono d’accordo – spiega – con chi sottolinea la valenza particolare di due appuntamenti, e mi riferisco ad Anagni e Ferentino, comuni assolutamente strategici per il futuro del nostro territorio. Faccio un in bocca al lupo particolare ai segretari di circolo locali e a tutti i candidati della lista del Pd. Ad Anagni e Ferentino sono state fatte scelte che come Pd provinciale abbiamo raccolto e quindi sostenuto con forza. L’obiettivo è difendere il buon governo del centrosinistra e, nei comuni amministrati in questi cinque anni dalle destre, prospettare ai cittadini un modello di amministrazione che con il Pd ha ovunque, in questo territorio, ottenuto ottimi risultati in termini di efficienza e di miglioramento della qualità della vita. La nostra Federazione sosterrà i candidati e promuoverà i programmi di sviluppo che come Pd – conclude – proporremo ai cittadini”.

comunicato stampa