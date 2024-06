Amministrative, Fantini:” auguri a sindaci e consiglieri, PD centrale in provincia di Frosinone”

“Il voto amministrativo conferma l’assoluta centralità del Partito democratico in provincia di Frosinone e la grandissima fiducia nella nostra classe dirigente in tanti comuni dove si sono svolte le elezioni. Alla straordinaria vittoria di Cassino, una vittoria che ha visto il Pd forte ed unitario a sostegno del sindaco Salera, si sono affiancate tantissime affermazioni delle proposte di centrosinistra e grandi riconferme del nostro buon governo. Merito di sindaci e consiglieri preparati ed efficaci nelle politiche vicine alle necessità dei cittadini e delle nostre comunità. Ai sindaci eletti ed a tutti i consiglieri del Pd un grande augurio, dunque, di buon lavoro oltre alle congratulazioni per il risultato. Un plauso anche ha chi ha combattuto senza essere eletto. L’unità è un valore fondamentale per costruire insieme alternative e nuove proposte per riconquistare la Regione Lazio di Rocca ed il governo nazionale. Intanto partiamo da qui, da questo bellissimo risultato alle comunali, proiettando, con il contributo dei cittadini, i nostri comuni verso il futuro. Nel solco del nuovo corso della segretaria Elly Schlein, sottolineo che una nuova generazione, anche nel nostro territorio, si sta affermando e da domani, alla luce di questo voto, avrà l’onore di rappresentare i comuni della nostra provincia. Come Pd provinciale – conclude – saremo come sempre al loro fianco”. foto archivio

