Amministrative Ceccano, oggi incontro con il Sen. Verini (PD) e l’on. Fontana (M5S) sulla trasparenza e legalità

Comunicato stampa Andrea Querqui. Oggi, sabato 3 maggio, verranno a trovarci il Senatore Walter Verini, capogruppo in commissione antimafia, e l’Onorevole Ilaria Fontana.

Il Senatore si è interessato direttamente all’inchiesta “the good lobby”: l’indagine relativa al sistema di tangenti, che ha coinvolto l’ex sindaco di Ceccano, alcuni ex consiglieri e assessori e dei funzionari comunali.

L’Onorevole, invece, ha presentato un’interrogazione sul progetto PNRR che interessava il rifacimento del centro storico di Ceccano, anche questo coinvolto nell’inchiesta “the good lobby”.

Di recente, l’indagine è stata prorogata di ulteriori sei mesi.

Quale momento più adatto per capire meglio cosa è successo lo scorso ottobre?

Insieme a Verini e Fontana ripercorreremo le tappe dell’indagine, ma soprattutto parleremo di trasparenza e legalità, valori che la prossima amministrazione comunale dovrà garantire alla comunità ceccanese.

Vi aspetto da “Sinestesia” (via Fabrateria Vetus, Ceccano) alle ore 17.30. Non mancate!

