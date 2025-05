Amministrative Ceccano, Giovannone punta sui grandi eventi: «Porteremo in città nomi di rilievo nazionale»

Ceccano – La cultura come motore di sviluppo e coesione sociale. Nella sua decima “pillola di programma”, il candidato a sindaco Fabio Giovannone rilancia l’impegno per i Grandi Eventi, con l’obiettivo di trasformare Ceccano in un palcoscenico di caratura nazionale.

«Ho avuto l’onore di organizzare edizioni record per la festività di San Giovanni e altre ricorrenze», ha ricordato Giovannone, facendo riferimento alle esperienze passate, tra cui le serate con ospiti del calibro di The Kolors e Arisa. «Abbiamo in mente di portare in città altri grandi nomi della musica e dello spettacolo – ha aggiunto –. L’intera città diventerà la meravigliosa location di manifestazioni di rilievo».

Con questo annuncio, Giovannone punta a rafforzare l’offerta culturale e turistica del territorio, sottolineando come eventi di ampio respiro possano rappresentare un volano per l’economia locale, l’occupazione e la valorizzazione dell’identità cittadina.