Amministrative Boville Ernica, Zili “Per Boville”: Entusiasmo e voglia di rinnovamento

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Il clima elettorale inizia ad animare il dibattito politico a Boville Ernica, dove si avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 2026. Tra le liste in campo c’è la lista “Per Boville”, che sostiene la candidatura a sindaco di Benvenuto Fabrizi.

Tra i candidati al consiglio comunale figura anche la signora Luana Zili, impegnata in queste settimane nella campagna elettorale sul territorio. L’abbiamo incontrata per fare il punto sull’andamento della campagna e sulle priorità del gruppo civico che sostiene Fabrizi.

Secondo la candidata, il riscontro dei cittadini è positivo e incoraggiante. “La campagna elettorale procede benissimo – afferma –. I cittadini di Boville ci ascoltano con piacere e soprattutto ci chiedono di intervenire su alcune problematiche irrisolte da troppo tempo”.

Un tema centrale della proposta politica della lista civica riguarda proprio il rapporto diretto con la popolazione. Un concetto che il candidato sindaco ripete spesso durante gli incontri con gli elettori: mettere al centro i cittadini e ascoltare le loro esigenze.

“È esattamente così – spiega Luana Zili –. Stiamo improntando la nostra campagna elettorale sulla sobrietà e sull’ascolto di ogni singolo cittadino e di ogni contrada del territorio”.

Negli ambienti politici locali circolano già indiscrezioni e valutazioni sulle possibili prospettive elettorali della lista. Alla domanda se percepisca un clima favorevole, la candidata mantiene comunque prudenza.

“È vero che in molti ci danno vincenti, ma la campagna elettorale è ancora lunga e tutto può cambiare. Tuttavia si respira entusiasmo e una forte voglia di cambiamento”.

Secondo Luana Zili, uno dei punti di forza della squadra sarebbe proprio la composizione della lista, che unisce giovani e candidati con maggiore esperienza politica. “Siamo una lista giovane, ma senza dimenticare l’apporto di alcuni esponenti con maggiore esperienza. Questo mix può risultare politicamente vincente”.

La lista si definisce civica, pur raccogliendo sensibilità politiche differenti. “È così – conclude la candidata –. All’interno della lista ci sono diverse anime politiche, ma tutti remiamo nella stessa direzione: il bene di Boville Ernica e la volontà di ridare vita e smalto al nostro paese, che riteniamo sia stato dimenticato da troppo tempo”.