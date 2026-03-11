Amministrative Boville Ernica, la Lista “Per Boville”punta su innovazione e ascolto dei cittadini

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

A Boville Ernica, continua senza sosta la campagna elettorale della Lista “Per Boville,” guidata da Benvenuto Fabrizi, candidato sindaco. Al centro della proposta politica, spiegano i promotori, c’è un principio chiaro: l’ascolto e le esigenze dei cittadini devono guidare ogni scelta amministrativa.

La lista si caratterizza per un forte radicamento nelle contrade della città: ogni candidato è a disposizione dei residenti, con l’obiettivo di garantire che nessuno venga lasciato indietro. L’approccio adottato combina programmazione e innovazione, con un’attenzione particolare ai bisogni concreti della comunità.

“Il nostro progetto nasce dai cittadini e per i cittadini – dichiara Fabrizi –. Vogliamo una Boville più vicina a chi la vive ogni giorno, capace di rispondere con concretezza e rapidità alle problematiche quotidiane. È una lista di giovani e non solo, pronta a portare idee nuove e cambiamenti concreti per tutta la città”.

La campagna elettorale della Lista” Per Boville” punta così a coinvolgere attivamente la popolazione, rendendo ogni cittadino protagonista di un percorso di innovazione e partecipazione civica.