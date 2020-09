Amministrative/ Avezzano (AQ) – Istruzione, Genovesi: accelerare i tempi ultimazione della struttura scolastica di via Puglie

“Accelereremo il più possibile i tempi per la ultimazione dei lavori della struttura scolastica di via Puglie dove si trasferirà l’istituto comprensivo statale ‘Mazzini-Fermi’. In tempi di covid spazi all’altezza sono sempre più preziosi per il rispetto delle regole che sono state decise per la riapertura delle scuole. In tal senso, l’edilizia scolastica diventa sempre più centrale”. Così il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano Tiziano Genovesi incontrando vice preside e docenti dell’istituto comprensivo nella sede della scuola elementare di via Mazzini.“Il piano di edilizia scolastica lanciato dall’allora sindaco Di Pangrazio non è stato ancora realizzato, quando saremo a palazzo di Città vareremo altri progetti prevedendo ancora maggiori risorse in un nuovo piano – continua Genovesi -. Abbiamo recepito e condiviso le preoccupazioni degli operatori scolastici per la emergenza covid, soprattutto per la mancanza di chiarezza, da sindaco potenzieremo servizi e tutela per la salute e screening”, conclude.

comunicato stampa