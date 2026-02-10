Amministrative a Pontecorvo, Narducci apre al dialogo: «Superare i personalismi per costruire un’alternativa credibile»

Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale a Pontecorvo in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. A intervenire nel dibattito politico cittadino è il consigliere comunale di minoranza Gianluca Narducci, che insieme al suo gruppo apre ufficialmente al confronto e al dialogo tra le forze intenzionate a costruire un’alternativa all’attuale amministrazione. L’occasione è rappresentata dall’incontro pubblico svoltosi nei giorni scorsi, primo momento di dibattito aperto che, secondo Narducci, segna un passaggio significativo nel percorso politico cittadino. Un appuntamento che viene letto come un segnale di disponibilità e di apertura reciproca, utile ad avviare una riflessione comune sul futuro della città. «Prendiamo atto dell’incontro avvenuto la scorsa settimana e dell’apertura che si è realizzata anche nei nostri confronti», sottolinea Narducci, chiarendo la posizione del suo gruppo. «Non vogliamo rappresentarci come competitor di nessuno, né muoverci in una logica di contrapposizione sterile. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di una Pontecorvo migliore». Un messaggio chiaro, che punta a mettere da parte personalismi e divisioni per favorire un progetto più ampio e condiviso, capace di rispondere alle esigenze della comunità. In questa fase preliminare della campagna elettorale, l’apertura al confronto viene indicata come un passaggio necessario per dare vita a un’alternativa solida e credibile, fondata sul dialogo e sulla partecipazione. Con le elezioni ormai all’orizzonte, il clima politico a Pontecorvo inizia dunque a scaldarsi, mentre il confronto tra idee e proposte si annuncia come uno degli elementi centrali della prossima sfida amministrativa.

