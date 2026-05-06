Amministrative 2026 – Pontecorvo, Di Prete escluso: corsa a due per il Comune

Si chiude definitivamente la partita giudiziaria legata alle amministrative 2026 di Pontecorvo. Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già stabilito dal Tar: Giuliano Di Prete e la sua squadra restano fuori dalla competizione elettorale a causa dei vizi di forma contestati dalla Commissione elettorale.

Una decisione che cambia radicalmente gli equilibri politici cittadini e che trasforma la sfida per il Comune in un duello diretto tra il sindaco uscente Anselmo Rotondo e lo sfidante Giacinto Carbone, candidato che punta sulla discontinuità rispetto all’attuale amministrazione.

Amareggiato ma determinato a non disperdere il consenso costruito negli ultimi mesi, Di Prete ha affidato ai social il suo messaggio dopo la sentenza: “Abbiamo lottato e questo non era l’esito che ci aspettavamo. Ne prendiamo atto con rispetto, ma anche con la consapevolezza del percorso costruito insieme”.

L’ex candidato ha poi ribadito che il progetto politico nato attorno alla sua candidatura non si fermerà: “La nostra visione di una Pontecorvo più trasparente, partecipata e vicina ai cittadini continua con la stessa determinazione di sempre”.

Parole che aprono inevitabilmente alla fase delle riflessioni politiche e soprattutto alla gestione di un importante patrimonio elettorale che potrebbe risultare decisivo nella corsa finale tra Rotondo e Carbone.

Il sindaco uscente Anselmo Rotondo aveva già espresso vicinanza a Di Prete, sottolineando come “una squadra di questo valore non dovrebbe andare dispersa”, lasciando aperta la porta al dialogo.

Sulla stessa linea anche Giacinto Carbone, che ha parlato di “vicenda che dispiace profondamente”, evidenziando però la necessità di un confronto sui contenuti e sui progetti per il futuro della città.

Adesso per Pontecorvo si apre una nuova fase: quella dei dialoghi, delle trattative e delle possibili convergenze politiche. Perché i voti di Di Prete potrebbero diventare l’ago della bilancia nella sfida decisiva per il futuro della città.