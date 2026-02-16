Amministrative 2026, il gruppo “Per Boville” accelera la corsa: Benvenuto Fabrizi in campo per il rilancio della città

DI AUGUSTO D’ AMBROGIO.

Prosegue senza sosta la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026 a Boville Ernica. Il gruppo civico “Per Boville”, che candida a sindaco Benvenuto Fabrizi, ha intensificato nelle ultime settimane incontri e momenti di confronto con i cittadini, raccogliendo istanze e proposte sui principali temi che riguardano il futuro del paese.

Il clima politico resta particolarmente delicato, anche alla luce del lungo periodo di commissariamento che ha interessato il Comune, lasciando irrisolte numerose questioni amministrative e strategiche. Proprio su questo punto il candidato sindaco Fabrizi insiste, indicando la necessità di restituire stabilità istituzionale e capacità decisionale all’ente.

«Siamo consapevoli di affrontare una sfida importante, ma siamo pronti», ha dichiarato Fabrizi nel corso degli incontri pubblici. «Il mio gruppo è pronto a governare la città per ridare slancio, novità, competenze e soprattutto un rinnovamento totale della macchina amministrativa».

Il progetto politico del gruppo “Per Boville” punta dunque su un cambiamento profondo, con l’obiettivo di superare la fase di gestione straordinaria e avviare una nuova stagione amministrativa basata su partecipazione, efficienza e rilancio del territorio.

Con l’avvicinarsi del voto primaverile, la campagna elettorale entra nel vivo e si preannuncia una competizione decisiva per il futuro di Boville Ernica, chiamata a scegliere la guida che dovrà riportare normalità amministrativa e prospettive di sviluppo alla comunità.