Amministrative 2026, fissata la data: urne aperte il 24 e 25 maggio. Nove Comuni al voto in provincia di Frosinone

È ufficiale: il Ministero dell’Interno ha stabilito la data delle prossime elezioni amministrative. I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali nei territori interessati.

In provincia di Frosinone saranno nove i Comuni coinvolti nella tornata elettorale, in un appuntamento che assume particolare rilievo politico e amministrativo per l’intero territorio.

Andranno al voto i cittadini di:

Pontecorvo

Boville Ernica

Cervaro

Ripi

Patrica

Fontana Liri

Belmonte Castello

Trevi nel Lazio

Guarcino

La consultazione elettorale rappresenterà un passaggio cruciale per il rinnovo delle amministrazioni locali, chiamate ad affrontare sfide decisive sul piano dello sviluppo, dei servizi ai cittadini, della gestione del territorio e della programmazione dei fondi pubblici.

Nei prossimi mesi entrerà nel vivo la campagna elettorale, con la definizione delle coalizioni, la presentazione dei candidati alla carica di sindaco e dei programmi amministrativi. In diversi centri si preannunciano competizioni particolarmente aperte, anche alla luce delle dinamiche politiche locali e delle precedenti esperienze amministrative.

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con eventuale turno di ballottaggio — ove necessario — nelle settimane successive per i Comuni sopra la soglia demografica prevista.

L’appuntamento del 24 e 25 maggio segnerà dunque un momento chiave per la vita democratica della provincia di Frosinone, chiamata a rinnovare una parte significativa della propria rappresentanza istituzionale a livello comunale.

