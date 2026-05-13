Amministrative 2026, Boville risponde presente: folla da record per Benvenuto Fabrizi

Grande partecipazione a Boville Ernica per i comizi della lista “Per Boville”, guidata dal candidato sindaco Benvenuto Fabrizi. Un vero bagno di folla ha accompagnato gli incontri organizzati nelle contrade Monte di Figo, Galoppino, Rotabile e Ferracchiano, dove tanti cittadini hanno preso parte al confronto sui temi centrali per il futuro del paese.

Nel corso degli appuntamenti pubblici si è parlato di servizi, infrastrutture e del rafforzamento della macchina amministrativa, punti cardine del programma presentato dalla squadra di Fabrizi. Un progetto che punta a rilanciare Boville Ernica attraverso interventi concreti e una nuova visione amministrativa.

“Siamo soddisfatti dell’entusiasmo e dell’attenzione che stiamo raccogliendo”, ha dichiarato Fabrizi, sottolineando la forza della lista composta da sei donne e sei uomini, definiti “competenti e motivati”.Secondo il candidato sindaco, cresce tra i cittadini la convinzione che questa possa essere la volta giusta per dare una svolta alla città: “Boville può cambiare davvero”.