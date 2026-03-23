Amministrative 2026/ Boville Ernica, Fabrizi e la sua squadra pronti a governare la città

BOVILLE ERNICA – La corsa alle amministrative entra nel vivo e il candidato a sindaco Benvenuto Fabrizi la lista “Per Boville” pronta a governare Boville Ernica con un progetto chiaro: restituire centralità e slancio a una città che, secondo il candidato, da tempo è stata trascurata dalla politica.

«Boville è stata troppo a lungo lasciata indietro – afferma Fabrizi –. La nostra squadra intercetterà finanziamenti regionali e statali per realizzare opere pubbliche che migliorino concretamente la vita dei cittadini».

Fabrizi sottolinea la compattezza della lista: «Siamo coesi, uniti da un unico obiettivo: il bene di Boville. Vogliamo riportare la città al centro delle scelte politiche, con interventi che portino innovazione, servizi e sviluppo».

Un programma ambizioso che punta a dare slancio al territorio, valorizzando le risorse e creando opportunità per tutti, in una città pronta a voltare pagina.