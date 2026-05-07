Amministrative 2026 – Boville Ernica, Benvenuto Fabrizi “Uffici aperti il sabato e rivoluzione rifiuti”: la promessa per il dopo voto

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

«La prima cosa che faremo dopo la vittoria sarà riaprire gli uffici comunali il sabato mattina».A parlare è Benvenuto Fabrizi candidato a Sindaco di Boville Ernica sostenuto dalla lista “Per Boville”.Parte da qui il programma operativo annunciato dal candidato, che punta a rilanciare servizi e vicinanza ai cittadini fin dai primi giorni di amministrazione.

Tra le priorità indicate anche una revisione del progetto della raccolta differenziata, definita «un sistema che oggi non funziona bene», con l’obiettivo di migliorare efficienza e decoro urbano. Al centro dell’intervento anche l’accessibilità al cimitero comunale, tema particolarmente sentito dalla cittadinanza e che la squadra considera strategico per garantire servizi adeguati a tutti.

Il candidato ha poi rivendicato la compattezza e la qualità della lista che lo sostiene: «È una squadra fortissima, l’unica composta da sei donne e sei uomini. Sono orgoglioso di poterla guidare». Un messaggio che punta a valorizzare esperienza, rappresentanza e spirito di gruppo nella corsa verso le elezioni comunali.