Amministrative 2026, boom di adesioni a “Per Boville”: entusiasmo e partecipazione al centro del progetto

BOVILLE ERNICA – Una risposta ampia e partecipata, che va oltre le aspettative della vigilia. Nella giornata di ieri si è registrata una massiccia adesione al gruppo “Per Boville”, il percorso civico che guarda alle elezioni amministrative del 2026 con l’obiettivo di rimettere i cittadini al centro della vita politica e amministrativa del paese.

Un segnale forte, letto dai promotori come la conferma di un bisogno diffuso di coinvolgimento, ascolto e condivisione delle scelte. Numerosi i cittadini che hanno deciso di aderire all’iniziativa, dimostrando interesse e fiducia verso un progetto che punta a costruire dal basso una proposta credibile e partecipata per il futuro di Boville Ernica.

Soddisfazione è stata espressa da Benvenuto Fabrizi, Luana Zili, Martina Bocconi, Anna Vercelli, Andrea Luffarelli e Mino Sordilli, che hanno sottolineato come l’entusiasmo registrato rappresenti un incoraggiamento importante a proseguire nel lavoro avviato. «La risposta della comunità – spiegano – è stata significativa e testimonia la voglia di essere parte attiva di un percorso che mette al centro le persone, le idee e il confronto, prima ancora delle appartenenze».

Il gruppo “Per Boville” ribadisce così la propria impostazione: costruire un progetto aperto, inclusivo e fondato sulla partecipazione, capace di intercettare le esigenze reali del territorio e di tradurle in proposte concrete. Un primo segnale, quello arrivato ieri, che rafforza la convinzione dei promotori di essere sulla strada giusta in vista della sfida elettorale.

