BOVILLE ERNICA – Una risposta ampia e partecipata, che va oltre le aspettative della vigilia. Nella giornata di ieri si è registrata una massiccia adesione al gruppo “Per Boville”, il percorso civico che guarda alle elezioni amministrative del 2026 con l’obiettivo di rimettere i cittadini al centro della vita politica e amministrativa del paese.
Un segnale forte, letto dai promotori come la conferma di un bisogno diffuso di coinvolgimento, ascolto e condivisione delle scelte. Numerosi i cittadini che hanno deciso di aderire all’iniziativa, dimostrando interesse e fiducia verso un progetto che punta a costruire dal basso una proposta credibile e partecipata per il futuro di Boville Ernica.
Soddisfazione è stata espressa da Benvenuto Fabrizi, Luana Zili, Martina Bocconi, Anna Vercelli, Andrea Luffarelli e Mino Sordilli, che hanno sottolineato come l’entusiasmo registrato rappresenti un incoraggiamento importante a proseguire nel lavoro avviato. «La risposta della comunità – spiegano – è stata significativa e testimonia la voglia di essere parte attiva di un percorso che mette al centro le persone, le idee e il confronto, prima ancora delle appartenenze».
Il gruppo “Per Boville” ribadisce così la propria impostazione: costruire un progetto aperto, inclusivo e fondato sulla partecipazione, capace di intercettare le esigenze reali del territorio e di tradurle in proposte concrete. Un primo segnale, quello arrivato ieri, che rafforza la convinzione dei promotori di essere sulla strada giusta in vista della sfida elettorale.
Amministrative 2026, boom di adesioni a “Per Boville”: entusiasmo e partecipazione al centro del progetto
