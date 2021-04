Amministrative 2021 / Pignalberi Più Italia: “Sora deve tornare ad essere un polo strategico di tutta la provincia”

Da mesi il partito Più Italia è presente sul territorio, lavora per portare idee e aggregare persone competenti a scendere in campo alle prossime elezioni amministrative. A Sora, il leader di Più Italia Fabrizio Pignalberi è pronto a sfidare e a misurarsi con le altre forze politiche, tentando il colpaccio nei confronti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. Per ora ancora massimo riserbo sull’accordo già concluso dal Presidente Nazionale con uno dei candidati Sindaci della città volsca e sui nominativi delle persone che compongono la lista di Più Italia, quasi ultimata. Pignalberi sottolinea: ” La città di Sora deve tornare ad essere un polo strategico di tutta la provincia di Frosinone. Per realizzare questo, Più Italia mette a disposizione la sua ricetta e una squadra, composta da uomini e donne appartenenti alla società civile e al mondo delle professioni, accomunati da un unico obiettivo quello di fare politica per il bene comune”. Il leader lancia un messaggio forte e chiaro: “Non accettero’ compromessi e non condividero’ iniziative o accordi, dettati da interessi di partito che non mettano al centro dell’azione amministrativa il cittadino”.

COMUNICATO STAMPA

