Amministrative 2020 / Ceccano (FR) – Bronzi (Lega):”Le mie proposte per migliorare la città”

Amministrative 2020 – Pasquale Bronzi 48 anni, candidato al consiglio comunale con la Lista “Lega Salvini” per Caligiore Sindaco e presidente del comitato ” Tutti Uniti per Migliorare”, esce allo scoperto e mette sul tavolo politico – amministrativo le proposte per migliorare una realta’ territoriale che merita piu’ attenzione. La priorita’ del rappresentate del Carroccio e’ di istituire uno sportello di ascolto dei cittadini per raccogliere le istanze e dare loro risposte politiche adeguate alla soluzione delle problematiche. Il candidato consigliere Bronzi, scende in campo con una serie di proposte innovative per quanto riguarda la viabilita’, pubblica illuminazione, rete fogniaria, gas, sicurezza e ambiente. Oltre a questi punti cardini della propria azione politica Pasquale Bronzi (Lega), propone una serie di misure politiche per la bonifica dell’ex Annunziata e la riconversione dell’ex ospedale “Santa Maria della Pieta'” come supporto allo Spaziani del capoluogo ciociaro, con una serie di interventi e progetti strutturali di portata nazionale. Per quanto riguarda le strutture sportive e’ necessario ricostruire il palazzetto dello sport ed intervenire con una serie di interventi sul “Dante Popolla”. Pasquale Bronzi vede il leader della Lega Matteo Salvini come un mito e grazie a questo con la Lega Ceccano puo’ migliorare in vivibilita’.

