Ammazzata sul lavoro dal marito, lo choc dei vicini di casa

Davanti all’ingresso di Villa Durazzo Grimaldi Chiarella,a Genova, una donna sgrana gli occhi e fissa il viavai dei poliziotti: «Siamo semplicemente sconvolti, per quello che è capitato a quella ragazza, per la tragedia che starà vivendo l’uomo che vive in quella casa, che era qui da pochi mesi e con il quale non abbiamo ancora potuto parlare di quanto accaduto».In via Furlani è difficile trovare le parole per quanto appena successo, per la tragedia che si è consumata al civico 6: Laureta Zyberi, 42 anni, originaria dell’Albania, secondo la polizia è stata accoltellata a morte dal marito Eduart Zyberi, 53 anni. Sempre in base ai primissimi accertamenti della squadra mobile, l’assassino ha raggiunto la vittima nell’alloggio dove questa lavorava come domestica, approfittando dell’assenza dell’inquilino, e l’ha straziata. Poi ha cercato di togliersi la vita colpendosi a sua volta e i soccorritori lo hanno trovato in un lago di sangue, ma vivo, accanto al corpo della moglie.I lampeggianti della polizia illuminano questa villa trasformata in una serie di appartamenti a Montesignano, sulla strada che conduce verso Sant’Eusebio. È difficile raccogliere testimonianze puntuali a poche ore dal massacro, in questo pezzo di Valbisagno. L’unica persona con cui avevano rapporti i residenti del palazzo, è l’inquilino che abita nell’appartamento teatro del delitto. «Era uscito di prima mattina – si conferma in ambienti investigativi -. E una volta rientrato è stato lui a dare l’allarme». I poliziotti, con le prime, sommarie audizioni degli altri residenti, hanno cercato in primis di capire se nei mesi scorsi vi fossero state avvisaglie della tragedia che si è consumata ieri, con ogni probabilità nel primo pomeriggio perlomeno in base ai primissimi rilievi compiuti dalle forze dell’ordine.«Nulla, mai nulla che lasciasse neppure lontanamente presagire l’orrore di cui adesso ci stanno parlando gli investigatori», l’ulteriore conferma arrivata da chi al civico 6 di via Furlani abita, ed è rimasto fino a tarda sera per capire se emergesse qualche dettaglio in più.

foto e fonte ilsecoloxix.it