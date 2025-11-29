AMBIENTE – V. NOVELLI (M5S LAZIO): “VOGLIAMO CHIAREZZA SULLA DISCARICA DI ROCCASECCA”

“Abbiamo chiesto alla Regione Lazio di fare chiarezza sulla discarica di Roccasecca, in località Cerreto, e sulla recente proroga della Valutazione di Impatto Ambientale per il cosiddetto V bacino.

La discarica, attiva da oltre vent’anni e più volte ampliata, è stata recentemente al centro di polemiche per possibili rischi per la salute e per l’ambiente, in particolare per le acque sotterranee. Il Comune di Roccasecca ha già chiesto alla Regione di sospendere qualsiasi nuovo atto in attesa della decisione del TAR.

Con l’interrogazione, chiediamo alla Regione di spiegare: come abbia verificato che l’ampliamento sia compatibile con le regole regionali sui rifiuti; quali studi siano stati fatti per capire se serve davvero un nuovo bacino; come siano stati considerati i rischi per l’ambiente e la salute dei cittadini.

Vogliamo trasparenza e sicurezza per chi vive in zona. Ogni decisione deve rispettare le regole e proteggere l’ambiente.

Un ringraziamento speciale va alla deputata Ilaria Fontana per l’attenzione e l’impegno dedicati a questa vicenda”.

Così in una nota Valerio Novelli, consigliere regionale M5s Lazio.