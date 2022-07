Ambiente – Novelli (M5S Lazio):” Continua l’iter di approvazione del piano della qualita’ dell’aria”

“Prosegue in Commissione Agricoltura e Ambiente il lavoro che ci porterà all’approvazione del piano di qualità dell’aria della Regione Lazio, un piano ambizioso con una dotazione finanziaria importante di circa 3 miliardi di euro e che guarda alle tematiche della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile”.

Lo dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Il piano di qualità dell’aria su cui ha lavorato l’Assessora alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi- prosegue Novelli- cambierà radicalmente le politiche ambientali dei prossimi anni rivolte all’efficientamento energetico ed all’abbattimento delle CO2. Tale atto porterà all’uscita della Regione Lazio dalla procedura d’infrazione dell’Unione Europea”.“Ora il piano passerà al vaglio della Commissione Bilancio per la dotazione finanziaria, per poi tornare in Commissione Agricoltura e Ambiente per l’approvazione definitiva, propedeutica alla votazione finale in Consiglio Regionale. Seguirò attentamente le prossime fasi per arrivare al più presto all’approvazione di uno strumento fondamentale per la Regione Lazio”- conclude il Presidente Novelli.

comunicato stampa