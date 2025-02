Ambiente: multe a chi porta i propri rifiuti a Cisterna dai Comuni limitrofi

Maggiori controlli sull’intero territorio comunale sul rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti. Questa la politica adottata dall’amministrazione comunale di Cisterna che, a circa sei mesi dal rilancio della raccolta porta a porta, punta ad incrementare ulteriormente la differenziata e correggere alcuni comportamenti che contribuiscono al degrado di alcune zone della città.

La Polizia Locale, guidata dal comandante Raoul De Michelis, nel corso del 2024 ha operato sull’intero territorio elevando multe ai trasgressori. Nel corso dell’anno appena concluso il maggior numero di verbali – 71 complessivamente – hanno riguardato il mancato rispetto delle norme relative alla raccolta Porta a Porta quindi errori nel conferimento dei materiali sia nella raccolta che nella tempistica.

Numerose anche le persone non residenti a Cisterna ma in Comuni limitrofi sorprese a gettare i rifiuti sul territorio cisternese: sono state complessivamente 43 le multe da parte degli agenti della Polizia Locale. Nel caso di un utente residente nella zona in cui sono presenti i cassonetti che ha lasciato il sacchetto all’esterno la sanzione ammonta a 100 euro; per chi risulta residente fuori dal Comune di Cisterna e per coloro che non differenziano tramite il servizio Porta a Porta o nelle isole ecologiche e vanno a smaltire i propri rifiuti fuori dalla loro zona di servizio c’è una ulteriore sanzione di 150 euro.

«L’amministrazione intende incrementare l’azione di controllo del territorio – sottolineano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore all’ambiente Pasquale Del Prete – per ostacolare l’abbandono incontrollato di rifiuti e mettere fine alla cattiva abitudine di chi porta sul nostro territorio ciò che invece dovrebbe conferire nel proprio Comune di residenza».

Si ricorda peraltro che è possibile consultare la Guida alla Raccolta Differenziata, opuscolo contenente dettagliate informazioni per gli utenti del servizio oppure l’App gratuita Junker, il sito internet del Comune di Cisterna, le pagine social. Ulteriori informazioni possono essere acquisite attraverso il numero verde 800.018.911 e dal personale dell’Ecocentro di via Primo Maggio.