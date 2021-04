Ambiente, M5S Lazio: con PTPR punto di svolta perchè si definiscono regole certe

“Con il nuovo testo del Piano Territoriale Paesistico regionale si crea un punto di svolta e si danno al territorio regole certe con uno strumento indispensabile che non è urbanistico o di sviluppo, ma una norma tesa a tutelare il nostro meraviglioso territorio laziale, nel pieno rispetto del principio per il quale la salvaguardia del paesaggio viene prima degli interessi particolari”.

Così il Gruppo M5S alla Regione Lazio sul Piano Paesistico regionale, approvato ieri dal Consiglio.

“L’approvazione del PTPR – ha dichiarato la consigliera Gaia Pernarella – è una grande occasione per ripristinare un equilibrio ed un ordine necessari e grazie anche alla co-pianificazione con il MIBACT, si andrà avanti nella legalità e nel rispetto del nostro patrimonio paesaggistico. Un’occasione che attendevamo da tempo e che mette dei vincoli attraverso i quali non significa che nulla si possa fare, ma che tutto debba avvenire all’interno del quadro normativo definito dal Piano”.

“Con il PTPR sono state prese decisioni importanti – ha continuato Pernarella – in perfetta linea con quanto stanno facendo tutti i Paesi più evoluti d’Europa, perché non si può parlare di economia green a fasi alterne, né si può tollerare uno sviluppo indiscriminato e senza regole. Un cambio di paradigma importante che mi auguro venga colto anche dalle attività produttive della nostra regione, considerando i vincoli non come dei limiti, ma come un’opportunità di sviluppo regolamentata. Un vantaggio in più che viene dalla possibilità di applicare il Superbonus 110% anche in aree sottoposte a vincolo, tramite autorizzazione paesaggistica”.

“Dopo anni di battaglie, per la prima volta, parlando di PTPR, lo faccio con atteggiamento di giubilo e ringrazio per la tenacia i nostri compagni di viaggio di maggioranza, che hanno lo portato avanti nonostante le difficoltà. Ritengo che sia una cambio di direzione importante per il Lazio, una delle poche regioni che ha normato la tutela del territorio e dell’ambiente, in piena sintonia con quanto stabilisce la nostra Costituzione”, ha concluso la consigliera del Movimento 5 Stelle.

COMUNICATO STAMPA