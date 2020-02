Ambiente, inquinamento e rischio oncologico: convegno rinviato a data da destinarsi

Facendo seguito alla Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione (CORONAVIRUS) ​ e a titolo prettamente cautelativo, il Presidente della Provincia di Frosinone ha adottato la direttiva prot. n. 6598 del 26/02/2020 con la quale tra i provvedimenti posti in essere vi è il divieto di eventi e manifestazioni che esulano l’ordinaria attività amministrativa dell’Ente. Per tale motivo abbiamo dovuto rinviare a data da destinarsi il convegno in programma il prossimo 13 marzo presso il palazzo della Provincia. Spero che finisca al più presto possibile questa situazione di emergenza e subito aggiorneremo la data del convegno.

COMUNICATO STAMPA

