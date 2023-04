Ambiente – Fare Verde Provincia di Frosinone celebra l’Earth Day 2023

Fare Verde Provincia di Frosinone celebra la Giornata mondiale della Terra il 22 Aprile di ogni anno; La manifestazione nacque per sensibilizzare tutte le comunità sull’importanza della conservazione delle risorse naturali della Terra, sul cambiamento climatico e inquinamento di acqua, aria e suolo. A tal proposito quest’anno c’è grande attenzione per la risorsa idrica e per la qualità delle acque come dimostra la bella iniziativa dell’Arpa Lazio. Fare Verde Provincia di Frosinone avrebbe voluto organizzare un evento per festeggiare l’ Earth Day ma non ci sono state le condizioni … non è stato davvero possibile… La nostra Associazione In questa giornata dedicata alla Terra chiede a ben 27 sindaci di altrettanti comuni della provincia di Frosinone in quali impianti vengono depurate le loro acque reflue urbane. Alla nostra Associazione di tutela Ambientale risulta che potrebbero essere sprovvisti di impianti per la depurazione o ci potrebbero essere depuratori non funzionanti nei comuni di Amaseno, Arce, Ausonia, Casalattico, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Coreno Ausonio, Filettino, Fontana Liri, Giuliano di Roma, Isola del Liri, Morolo, Paliano, Patrica, Piedimonte San Germano, Posta Fibreno, Rocca d’Arce, San Giovanni Incarico, Supino, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Villa Latina, Villa Santo Stefano e VICALVI. 27 Comuni su 91 con seri problemi alla depurazione delle acque reflue rappresentano il greenwashing della politica e di chi gestisce il servizio idrico integrato ai danni dell’ambiente e soprattutto dei corsi d’acqua di superficie. Per questo motivo saranno inviati accessi agli atti a tutti i comuni che hanno criticità di questo tipo per fornire un dossier completo di denuncia alla Commissione Europea sullo “Stato della depurazione delle acque reflue in Provincia di Frosinone”. La Terra si celebra risanando l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; Evitando la cementificazione selvaggia, la distruzione degli ecosistemi e degli habitat delle specie minacciate. Tutti dovrebbero aver già capito che si deve limitare al massimo l’uso del carbone, del petrolio e dei gas naturali per le gravissime conseguenze che hanno sui mutamenti climatici. Invece… si continua ad andare in direzione opposta preferendo l’energia fossile da gas naturali all’energia pulita da fonti rinnovabili o addirittura cercando accordi strani sul nucleare con i Francesi venuti per “legna alla Croce” dopo i loro clamorosi fallimenti delle loro centrali nucleari risultate pericolosissime. Si deve invece insistere con soluzioni che permettono di limitare la pressione antropica con un cambio di passo attraverso l’attuazione dell’economia circolare , con il riciclo dei materiali, con la decarbonizzazione e la transizione energetica ; Si deve disciplinare il consumo di suolo rendendolo sostenibile, attuare il divieto di utilizzare in agricoltura prodotti chimici dannosi e soprattutto vietare in modo energico la distruzione dei servizi ecosistemici e gli habitat per proteggere le specie minacciate. Solo con le azioni virtuose possiamo celebrare orgogliosamente la giornata della Terra.

Fare Verde Provincia di Frosinone