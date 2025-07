Ambiente – Fare Verde Patrica rafforza il monitoraggio della qualità dell’aria

È operativa la nuova centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria installata a Patrica dall’associazione Fare Verde Patrica, fortemente voluta dagli attivisti locali e dal presidente Flavio Piroli. La centralina rientra nel progetto internazionale IQAir, una rete globale per la mappatura ambientale.

🧪 Tecnologia al servizio della salute Il dispositivo è in grado di rilevare una vasta gamma di parametri fondamentali per la valutazione della qualità dell’aria:

Particolato sottile: PM1, PM2.5 e PM10

Umidità atmosferica e temperatura istantanea

e Concentrazione di pollini, dato essenziale per chi soffre di allergie stagionali

Un territorio sempre più osservato – Fare Verde Provincia di Frosinone APS con questa nuova installazione nellala Valle del Sacco consolida la propria rete di monitoraggio ambientale, già attiva a Supino, e presto anche a Morolo, dove il gruppo Fare Verde locale installerà una nuova centralina nella prossima settimana.

Impatto per cittadini e amministratori Questa rete capillare non solo rafforza la capacità di rilevamento e previsione dell’inquinamento atmosferico, ma consente anche a cittadini, scuole e istituzioni locali di agire con maggiore consapevolezza e tempestività in caso di criticità.

Come ha dichiarato il presidente Piroli: “Controllare l’aria che respiriamo è un atto di responsabilità verso la nostra comunità e le generazioni future.”

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Fare Verde Patrica