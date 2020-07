Ambiente e Salute S.r.l., il comune di Sora approva il bilancio 2019. Si registra un utile di oltre 128 mila euro

La società in housing providing “Ambiente e Salute S.r.l.” (ex Ambiente Surl) per la prima volta nella sua storia chiude una gestione, quella del 2019, con un utile operativo aziendale ante imposte di 128.115 euro, grazie all’impegno di tutte le persone che hanno costantemente posto il bene pubblico quale punto di riferimento del loro agire. Soddisfatto l’amministratore unico dott. Ennio Mancini: “Si tratta di un risultato mai conseguito dal 1988, anno di nascita della società. Abbiamo raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissati”.

L’obiettivo era ambizioso e l’impresa ardua. Ma alla fine, grazie a metodo, costanza e capacità gestionale, l’Amministratore unico di Ambiente e Salute s.r.l., la società in house del Comune di Sora che si occupa del ciclo di gestione dei rifiuti e, dal primo giugno 2020 anche della gestione della farmacia comunale, ci è riuscito in pieno.

Il dottor Ennio Mancini non solo è stato capace di mantenere un andamento stabile ma è andato oltre, ottenendo un risultato di gestione che ha registrato un incremento di gestione del 262 per cento, passando dai 35.365 euro del 2018 ai 129.115 euro del 2019. Come si evince dal Bilancio d’esercizio 2019 approvato dall’assemblea dei soci del 26 giugno scorso.

“Siamo riusciti a tutelare e incrementare il patrimonio netto della società, quindi del Socio Unico Comune, che passa da un valore negativo di 8.394 euro del 2014 a un più 239.817 euro al 31 dicembre 2019” spiega il dottor Mancini con un pizzico di soddisfazione. E aggiunge: “Abbiamo ridotto fortemente anche la situazione debitoria verso i fornitori, passando dagli oltre 900 mila euro del 2016, dimezzata a partire dal 2017, fino a stabilizzarsi nel 2019 a un valore fisiologico di 205 mila euro”.

Un altro aspetto da sottolineare, che ha permesso il contenimento dei costi, riguarda la gestione del personale, in cui si è registrato un risparmio dell’1% nonostante le dinamiche contrattuali.

Significativi anche i dati raggiunti nella differenziazione dei rifiuti che ha visto un incremento superiore al 5 per cento. Di conseguenza – spiega Mancini – abbiamo raggiunto un ottimo risultato nella raccolta differenziata arrivata al 64,49 per cento, un risultato di gran lunga superiore alla media del Centro Italia che si attesta al 54 per cento”.

“Ciò è stato possibile anche grazie all’iniziativa Sora Città Pulita, un’imponente campagna di educazione ambientale effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2019 e volta a sensibilizzare i ragazzi sulla corretta gestione dei rifiuti, da intendere come risorsa e non come scarto” evidenzia l’Amministratore unico della società in house del Comune di Sora. Spiegando che negli incontri informativi, che lo hanno visto in prima linea, in tutti i plessi scolastici è stato anche distribuito il Riciclabolario, “indispensabile per una corretta differenziazione dei rifiuti”. E, allo stesso scopo, è stato potenziato e rinnovato il sito web della società in house.

“La campagna di sensibilizzazione verso i bambini e i ragazzi di tutte le scuole della città di Sora – conclude il dottor Mancini – ha rappresentato un passaggio importante, al pari della tenuta dei conti. Abbiamo spiegato loro quali atteggiamenti avere nel conferimento e nel riciclo. Perché la raccolta differenziata serve a preservare l’ambiente per le future generazioni”.

Dott. Ennio Mancini Amministratore unico Ambiente e Salute srl

Correlati