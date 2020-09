Amazon, una settimana di super sconti: dal microonde al rasoio elettrico, le offerte di settembre

Amazon lancia a partire da oggi le Offerte di settembre: 8 giorni di grandi offerte che offrono la possibilità di risparmiare su ogni cosa di cui si ha bisogno, ovunque ci si trovi. L’evento Offerte di settembre sono iniziate alle ore 00:01 del 31 agosto e dureranno fino alle 23:59 del 7 settembre. I clienti troveranno migliaia di offerte organizzate per temi,fino alle 23:59 del 7 settembre. Quotidianamente, per tutto l’evento, saranno disponibili nuove Offerte del Giorno, inclusi prodotti per la casa e la cucina, dispositivi di elettronica di consumo, articoli per la cura della persona e molto altro. Ecco qualche suggerimento da tenere d’occhio durante questo periodo.

Se avete bisogno di un nuovo forno a microonde, questo potrebbe essere il momento giusto per comprarlo: Candy Forno microonde con grill e app Cook-in è in offerta a 79,99€ , con un maxi-sconto lampo. E per chi desidera un rasoio, questa è la settimana ideale per acquistare Philips Rasoio Elettrico Serie 9000 Wet & Dry con Lame di Precisione V-Track e Tecnologia Contour Detect in vendita solo per questa settimana con un risparmio di circa il 40% sul prezzo originale.

Tornando in cucina, questa settimana di sconti può essere il giusto pretesto per comprare quel nuovo set di pentole che tanto serviva in casa: Moneta Etnea Batteria Essential set da 6 pezzi, 2 padelle pentolino, pentola grande 2 manici e coperchi con bordo in silicone è in offerta a 56,99€ (sconto del 19%). E per chi non rinuncia alla praticità degli auricolari, Amazon questa settimana propone Sennheiser Momentum Auricolari, Bluetooth 4.2, Supporto Codec AAC, Supporto Qualcomm APT-X, Edizione Speciale rosso/nero a soli 79,99€, con un iper-sconto del 60% sul prezzo originale.

Saranno disponibili anche le Offerte del giorno, disponibili ogni giorno per tutto il periodo dell’evento, e Offerte Lampo su prodotti disponibili a prezzo scontato in quantità limitata e per un certo periodo di tempo, con nuove offerte disponibili ogni cinque minuti. I clienti Amazon Prime, compresi coloro che stanno approfittando del un periodo di prova gratuito di 30 giorni, avranno l’accesso esclusivo anticipato di 30 minuti a tutte le Offerte Lampo.

Utilizzando l’app di Amazon, oltre alla semplicità di fare acquisti in ogni momento, è possibile impostare avvisi grazie alla funzione “Segui questa offerta”, in modo da non perdere le offerte preferite. Con la app è possibile anche tenere traccia dei propri ordini e sapere quando sarà consegnato il proprio pacco, e ancora utilizzare la funzione di ricerca dei prodotti tramite la fotocamera del cellulare: basta scansionare il prodotto stesso, il logo o codice a barre con la app per trovare rapidamente gli articoli nel negozio Amazon.

foto e fonte ilmessaggero.it