Amazon Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Il Gruppo ha aperto nuove selezioni di personale, per la copertura di posti di lavoro e stage. Le offerte di lavoro Amazon sono rivolte, generalmente, a diplomati, laureati e laureandi. Ai magazzinieri non è richiesto un titolo di studio specifico e non serve esperienza. Amazon cerca anche professionisti esperti, a vari livelli di carriera, che giovani al primo impiego, per i quali sono disponibili anche opportunità di tirocinio. Ai candidati si richiedono, generalmente, la conoscenza della lingua inglese e, data la natura delle funzioni, competenze informatiche. Per alcune posizioni è gradita la conoscenza anche di altre lingue straniere, in particolare Tedesco, Francese e Spagnolo.

LAVORO NEL POLO DI PIACENZA E NEI CENTRI LOGISTICI

Amazon offre opportunità di lavoro presso il centro logistico di distribuzione situato a Castel San Giovanni, in Emilia Romagna. La sede di Piacenza, inaugurata nel 2013, ha praticamente raddoppiato la sua dimensione, arrivando ad occupare una superficie di 70 mila metri quadrati. Per questo è stata oggetto di una maxi campagna di recruiting che ha portato oltre 1000 inserimenti di personale e anche quest’anno offre interessanti opportunità di impiego.

Inoltre, il Gruppo seleziona periodicamente personale da assumere anche negli altri centri logistici, di distribuzione di smistamento presenti in Italia, anche in vista di nuove aperture. Amazon sta effettuando importanti investimenti nella Logistica in Italia, in particolare sul personale. Infatti, ha deciso di aumentare lo stipendio dei magazzinieri e degli altri dipendenti del settore logistico, a cui concederà anche un bonus da 500 euro e un incremento dei buoni pasto (qui tutte le informazioni sugli incrementi delle retribuzioni previsti).

Quali sono le figure ricercate? Si ricercano soprattutto mansioni tecnico operative: operai magazzinieri addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni. Periodicamente nella sezione Amazon lavora con noi vengono aperte opportunità di impiego anche per figure di responsabilità e per funzioni impiegatizie. Generalmente, i nuovi lavoratori vengono assunti con contratti a tempo determinato e indeterminato. Amazon seleziona costantemente personale per assunzioni nei magazzini e centri logistici di nuova apertura e già operativi sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni e candidature potete visitare questa pagina.

LAVORO IN LOMBARDIA, SARDEGNA E ALTRE SEDI IN ITALIA

Le assunzioni Amazon non sono limitate solo alla sede piacentina, ma coinvolgono anche il capoluogo lombardo, Milano, Cagliari dove è stato creato un centro assistenza clienti e tante altre sedi tra cui quelle situate in provincia di Roma, Torino, Bergamo, Vercelli. Per gli uffici di Milano, ad esempio, che rappresentano la sede corporate, le opportunità di impiego sono numerose, sia per figure manageriali che per giovani senza esperienza, che vengono inseriti attraverso programmi di stage e tirocini.

POSIZIONI APERTE AMAZON

Amazon seleziona personale per assunzioni in varie aree, quali IT, Risorse Umane, Finanza e Contabilità, e Marketing. E, ancora, in ambito Logistica, Servizio Clienti e in altri settori. Ecco l’ elenco delle figure ricercate al momento e delle offerte di lavoro recenti per le quali è possibile candidarsi:

Senior Account Executive, Public Power & Utilities – Roma;

– Roma; Healthcare Senior Solutions Architect, Healthcare Public Sector Italy – Milano;

– Milano; Solution Architect, Public Sector Italy – Roma;

– Roma; Senior Account Executive, State-Owned Companies – Roma;

– Roma; Business Developer, Amazon Shipping – Milano;

– Milano; Reliability Maintenance Engineering Area Manager – Agognate (Novara), Venezia;

– Agognate (Novara), Venezia; Delivery Station Liaison (DSL) per il Servizio Clienti – Cagliari, Castegnato (Brescia);

– Cagliari, Castegnato (Brescia); Manutentore elettromeccanico – Bitonto (Bari);

– Bitonto (Bari); Specialista di Manutenzione – Santarcangelo di Romagna (Rimini), Calenzano (Firenze);

– Santarcangelo di Romagna (Rimini), Calenzano (Firenze); HR Associate Partner – Passo Correse (Rieti);

– Passo Correse (Rieti); WHS technician – Venezia;

– Venezia; Safety Technician – Verona;

– Verona; Temp. HR Associate Partner – Vercelli;

– Vercelli; Team Lead Operations – Riese Pio (Treviso);

– Riese Pio (Treviso); Sr Reliability Maintenance Engineering Technician, AFO Sr RME Technician – Milano;

OFFERTE DI LAVORO DA REMOTO (Smart Working)

Amazon cerca anche personale disponibile a lavorare da da casa, in modalità smart working (posizioni virtuali). Le selezioni sono in corso per diverse figure. Per conoscere le opportunità di lavoro da remoto in Amazon potete visitare questa pagina.

PROGETTI DI ESPANSIONE

Il Gruppo è in espansione nel nostro Paese e sta portando avanti un piano di investimenti in Italia che ha creato nuovi posti di lavoro nel 2022. Si tratta di un incremento dell’organico che è stato avviato già nel 2021 con 500 assunzioni in Italia e che proseguirà. Gli inserimenti riguardano i poli logistici, gli uffici, i centri di smistamento e quelli per l’assistenza clienti e la ricerca del Gruppo, anche in vista di nuove aperture.

NUOVI MAGAZZINI

Amazon, da alcuni anni, sta portando avanti anche un programma di nuove aperture di Centri di Distribuzione in Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Toscana, Abruzzo, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Marche. Si tratta, nello specifico, un magazzino a Grugliasco, in provincia di Torino e un deposito a Novara. E, ancora, un centro smistamento a Cividate, in provincia di Bergamo, un magazzino a Pioltello, in provincia di Milano, tre nuovi centri smistamento in Veneto, un nuovo deposito a Cisterna di Latina, un nuovo deposito a San Salvo, in provincia di Chieti e un nuovo centro logistico a Jesi, in provincia di Ancona.

AMBIENTE DI LAVORO

Il contesto lavorativo in Amazon è inclusivo, sicuro, moderno e organizzato. Amazon è un datore di lavoro attento alle pari opportunità e non fa discriminazioni di razza, nazionalità, genere, orientamento sessuale, età o altro. Ci sono rigorose misure di sicurezza per garantire la salute dei dipendenti, regole anti COVID, pulizia in tutti gli spazi lavorativi. Non c’è un dress code prestabilito (eccetto che per i reparti dove è richiesto per motivi di sicurezza), perché ciò a cui punta l’azienda è la concretezza, stimolando i dipendenti a dare sempre il meglio, a proporre nuove idee e ad essere creativi ed innovativi, contribuendo all’impegno della compagnia per offrire un servizio sempre migliore al cliente. La società è sempre interessata ad incontrare collaboratori brillanti, flessibili e motivati, in grado di condividere i principi aziendali di leadership condivisa e di orientamento alla customer satisfaction, ai quali offre concrete opportunità di crescita professionale e di carriera, anche a livello internazionale, e affiancamento e formazione per acquisire le competenze necessarie per rispettare gli elevati standard di professionalità richiesti.

VANTAGGI PER I DIPENDENTI

Amazon offre ai propri collaboratori un pacchetto retributivo che comprende anche diversi benefit, variabili in base alla sede lavorativa. In generale, i vantaggi proposti possono comprendere l’assicurazione sanitaria, piani di risparmio e protezione del reddito e la possibilità di ricevere azioni RSU – Restricted Stock Units del Gruppo. Sono previsti buoni pasto e la dotazione di tutte le strumentazioni informatiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni.

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Il Gruppo è sempre interessato ad incontrare giovani talenti e offre interessanti opportunità di lavoro e stage per studenti e neolaureati. Amazon, infatti, riserva a chi studia all’Università o si è appena laureato i seguenti programmi:

– University Internships, per l’attivazione di tirocini per studenti universitari dei corsi di laurea in ambito tecnico scientifico o in altri ambiti, dei master e dei corsi di laurea specialistica;

– University MBA & Graduate, un programma di formazione e sviluppo della leadership per varie figure professionali, finalizzato all’inserimento;

– University PhD, per l’inserimento di dottori di ricerca in ambito tecnologico;

– University, ovvero l’insieme di Graduate Program rivolti ai laureati;

– University Tech, un programma di stage e opportunità di lavoro full time per laureati in Informatica, Ingegneria Informatica e altre discipline tecniche simili.

Quando sono aperte le candidature, queste vengono segnalate nell’area jobs (Amazon lavora con noi) del sito aziendale.

AREE DI INSERIMENTO

Le assunzioni Amazon, segnalate nell’area Amazon lavora con noi, prevedono prevalentemente, l’inserimento nelle seguenti categorie professionali:

Administrative Support;

Amazon Design;

Audio / Video / Photography Production;

Business & Merchant Development;

Business Intelligence;

Buying, Planning, & Instock Management;

Customer Service;

Data Science;

Database Administration;

Economics;

Editorial, Writing, & Content Management;

Facilities, Maintenance, & Real Estate;

Finance and Global Business Services;

Fulfillment & Operations Management;

Fulfillment Associate;

Hardware Development;

Human Resources;

Investigation & Loss Prevention;

Leadership Development & Training;

Legal;

Machine Learning Science;

Marketing;

Medical, Health, & Safety;

Operations, IT, & Support Engineering;

Project/Program/Product Management–Non-Tech;

Project/Program/Product Management–Technical;

Public Policy;

Public Relations & Communications;

Research Science;

Sales, Advertising, & Account Management;

Software Development;

Solutions Architect;

Supply Chain / Transportation Management;

Systems, Quality, & Security Engineering.

ITER DI SELEZIONE

Le selezioni Amazon partono dallo screening dei curriculum pervenuti online tramite il portale dedicato alle carriere (Amazon lavora con noi), tra i quali vengono individuati i profili maggiormente in linea con le figure ricercate che vengono contattati, generalmente due settimane dopo la ricezione della candidatura, per una prima intervista, anche telefonica. Se gli interessi dell’azienda e del candidato si incontrano segue un colloquio di persona, alla presenza del responsabile delle risorse umane e dei manager di altri settori aziendali. A seconda del ruolo ai colloqui può seguire una valutazione o presentazione delle mansioni relative alla specifica posizione.

COME CANDIDARSI, AMAZON LAVORA CON NOI

La compagnia di e-commerce utilizza come principale canale per il reclutamento del personale il portale riservato alle opportunità professionali, Amazon Lavora con noi, sul quale vengono pubblicate le offerte di impiego attive, che è stato recentemente ristrutturato, nell’ambito di un restyling generale del sito www.amazon.it. Attraverso questo strumento i candidati possono prendere visione delle posizioni aperte, effettuando la ricerca tematica con l’ausilio di appositi filtri quali parole chiave e sede di lavoro, e inserire il cv nel data base aziendale per rispondere online agli annunci di interesse, allegandone una copia insieme ad una lettera di presentazione (facoltativa), o per renderlo disponibile in vista di prossime selezioni di personale.

Per registrarsi sul portale Amazon Lavoro è necessario compilare il form telematico di registrazione. Vi ricordiamo che l’account carriera è diverso dall’account cliente, pertanto occorre effettuare una registrazione apposita all’area riservata alle professioni e lavoro.

fonte ticonsiglio.com – foto archivio