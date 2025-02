Amaseno / Villa Santo Stefano: misteriosa scomparsa di Luciana Fiocco, ore di apprensione

Sono ore di angoscia per la comunità di Villa Santo Stefano e per i familiari di Luciana Fiocco, la cinquantenne scomparsa nella mattinata di ieri, lunedì 17 febbraio ad Amaseno, in provincia di Frosinone. Della donna si sono perse le tracce poco dopo le 9:00, mentre si trovava in auto con il marito e la figlia.

La dinamica della scomparsa

Secondo le prime ricostruzioni, Luciana era rimasta in macchina mentre i suoi familiari entravano in banca. Al loro ritorno, la donna non c’era più. Il suo cellulare risulta spento, un dettaglio che rende ancora più preoccupante la vicenda.

Ricerche in corso con droni e unità cinofile

Le operazioni di ricerca sono immediatamente scattate, coinvolgendo vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, polizia municipale e numerosi volontari. Questa mattina, 18 febbraio, le ricerche sono riprese con il supporto di droni, unità cinofile e squadre a terra, che stanno perlustrando il territorio palmo a palmo.

Chi è Luciana Fiocco?

Luciana è una donna molto conosciuta e stimata nella sua comunità. Oltre a lavorare come assistente per un anziano, si occupa quotidianamente della sorella disabile. La sua famiglia è stata già segnata da un grave lutto lo scorso anno, con la perdita di una giovane sorella a causa di un tumore.

L’appello delle autorità

Il Comune di Villa Santo Stefano ha diffuso un avviso ufficiale, invitando chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le autorità competenti. Al momento della scomparsa, la donna indossava pantaloni verde chiaro, un giubbotto nero e scarpe il blu e grigio.

L’intera comunità segue con apprensione gli sviluppi, sperando in un ritrovamento imminente. Ogni indizio potrebbe rivelarsi fondamentale per riportare Luciana a casa.

