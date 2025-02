Amaseno, ritrovata dai Vigili del Fuoco la donna scomparsa da 2 giorni in località Pratelle

Alle ore 9:30 di oggi i vigili del fuoco hanno ritrovato in zona impervia e in buone condizioni di salute la donna di 46 anni, originaria di Ceccano, scomparsa lunedì 17 Febbraio il località Pratelle ad Amaseno.

Le ricerche erano in corso dalle 12:30 di Lunedì 17 Febbraio quando i vigili del fuoco sono stati allertati per supportare le operazioni di ricerca che si sono protratte ininterrottamente sino a questa mattina.

Per le operazioni di soccorso sono state impegnate 24 unità VVF e 12 mezzi con l’impiego del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e dell’elicottero Drago per la ricognizione dall’alto, oltre ai nuclei SAF (Speleo Alpino Fluviale) per le ricerche in ambiente impervio, SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) per il soccorso acquatico di superficie, nucleo cinofili e prima partenza 1A di Frosinone per le ricerche via terra.

Sul posto, per il coordinamento delle operazioni di soccorso, è stato impiegato il PCA (Posto di Comando Avanzato) con il nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e il funzionario di guardia.

Per le ricerche sono stati impiegati personale e mezzi VVF dei Comandi di Frosinone, Roma, Latina, Rieti, Pescara e l’Aquila.

Sono intervenute anche squadre di protezione civile, soccorso alpino, soccorso alpino della guardia di finanza, polizia locale, polizia provinciale e Carabinieri.

La donna, visibilmente provata ma in buone condizioni di salute, è stata affidata alle cure mediche del 118 giunto sul posto.