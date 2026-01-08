AMASENO – INTERVENTO DEI CARABINIERI PER UN INCENDIO IN ABITAZIONE

È stato un intervento risolutivo e rischioso, quello effettuato dai militari della pattuglia dei carabinieri di Amaseno che, nella serata di ieri 7 gennaio 2026, sono intervenuti nel loro paese, durante un incendio in atto in un’abitazione privata.Erano circa le 18.00 quando, alla centrale operativa di Frosinone, giungeva una telefonata che segnalava l’incendio di un quadriciclo parcheggiato sotto il portico di una casa di Amaseno, località San Lucia, dove risiede una famiglia composta da padre, madre e tre figli piccoli. Sul posto i militari operanti accertavano che le fiamme si stavano propagando al rustico pertinente dell’abitazione ove è presente la cucina a gas. Nel frattempo che giungesse sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco da Frosinone, le fiamme avevano interessato i locali della cucina rustica, mentre all’interno del vano era rimasto intrappolato il cane di famiglia, un piccolo barboncino. A questo punto i carabinieri, con sprezzo del pericolo, non esitavano ad entrare nei locali, per trarre in salvo il povero animale e per portare all’esterno la bombola del gas prima che le fiamme potessero causare ulteriori tragiche conseguenze. L’arrivo dei pompieri, permetteva di porre fine all’incendio, che aveva inesorabilmente distrutto la cucina; l’area veniva interdetta per i controlli tecnici di competenza.In situazioni di emergenza, come un incendio domestico, la rapidità d’azione è decisiva, per evitare tragedie. I militari dell’Arma, spesso sono in primi ad arrivare sul luogo dell’evento, non esitando a mettere a rischio la propria incolumità per la sicurezza ai cittadini.Nell’intervento specifico, comunque, I carabinieri intervenuti, pur essendo stati esposti al fumo dell’incendio, non hanno riportato lesioni.

