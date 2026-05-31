Amaseno, gli alunni della scuola primaria in visita all’ufficio postale

Agli alunni consegnato un opuscolo per riconoscere ed evitare le truffe online.

Clienti molto speciali all’ufficio postale di Amaseno. Nella tarda mattinata di oggi, sabato 30 maggio, un nutrito gruppo di alunni della Scuola Primaria ha fatto visita alla sede di via Prati, per osservare da vicino il funzionamento di un ufficio postale.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto scolastico dedicato a studenti di nazionalità straniera e ai loro genitori, finalizzato a promuovere l’alfabetizzazione e il consolidamento della lingua italiana, anche attraverso l’interazione nei diversi contesti di vita.

Ad accompagnare gli alunni le insegnanti Arianna Petrongelli e Daniela Luzi e ad alcuni genitori. “Quella di oggi è stata un’iniziativa fondamentale – hanno commentato le docenti –, che si è svolta a conclusione del progetto e ha permesso la consapevolezza economica e l’inclusione delle diverse culture presenti nel nostro paese. Gli alunni hanno sperimentato l’utilizzo della lingua italiana come strumento vivo finalizzato a comprendere la terminologia tecnica legata a un servizio fondamentale per i cittadini. Un disegno comune tra istituzione scolastica e l’ufficio postale dunque, con l’unico obiettivo di trasformare la diversità in una risorsa per l’intero gruppo e non in un fattore di isolamento”.

Ad accogliere il gruppo è stata la direttrice Claudia Coiera con le dipendenti dell’ufficio postale, che hanno illustrato agli alunni, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, alcuni dei servizi disponibili in ufficio postale: dal pagamento di un bollettino all’invio della corrispondenza, fino alla richiesta del passaporto. Nel corso dell’incontro si è parlato anche delle truffe online e a tutti gli alunni è stato consegnato un opuscolo con i consigli per riconoscerle ed evitarle.

“Come Poste Italiane – ha commentato la direttrice – abbiamo accolto con piacere la richiesta della scuola e oggi è stato bello rispondere a tante curiosità degli alunni. Gli uffici postali oltre a svolgere un servizio essenziale all’interno delle comunità sono da sempre luoghi di inclusione sociale e culturale. Come dipendenti di questo ufficio postale siamo molto attente alle esigenze di tutti i nostri clienti, compresi quelli più giovani, e facciamo sempre il nostro meglio per supportarli”.