Amagni, inaugurato Palazzo Bacchetti: presente Quadrini in rappresentanza di Luca Di Stefano

La città di Anagni si arricchisce di una nuova struttura culturale. E’ stato inaugurato oggi lo storico Palazzo Bacchetti, nell’ala di proprietà comunale. Il Palazzo ospiterà la Casa della Cultura e l’Archivio storico.

Una manifestazione ben riuscita quella organizzata dall’amministrazione del sindaco Daniele Natalia: è stata installata un’opera del celebre autore Jago e si è tenuto un interessante spettacolo teatrale. Presente anche la Provincia di Frosinone: il presidente del Consiglio Provinciale, in rappresentanza di Luca Di Stefano ha preso parte alla manifestazione.

“Voglio complimentarmi, anche a nome del presidente Di Stefano, con l’amministrazione del sindaco Natalia. – afferma Gianluca Quadrini e continua – ” Anagni è una città ricca di fascino e di testimonianze artistiche e culturali. Con l’inaugurazione di Palazzo Bacchetti viene restituita alla città una struttura per fare cultura. L’inaugurazione di oggi è la dimostrazione di quante ricchezze può vantare la nostra provincia. Sta a noi promuoverle, mettendoci insieme, facendo squadra e sfruttando le opportunità che si presentano: l’occasione del Giubileo prossimo non può essere non utilizzata”. Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA