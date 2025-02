Alzheimer e Dintorni – Dalla Cura a Prendersi Cura: Il Presidente del Consiglio Provinciale Quadrini interviene all’evento organizzato dai Lions Club di Cassino

Si è svolto questa mattina, presso la Sala Restagno del Comune di Cassino, l’evento “Alzheimer e Dintorni – Dalla cura a prendersi cura”, organizzato dai Lions Club di Cassino. Un incontro di grande valore, dedicato alla sensibilizzazione e al confronto sul tema dell’Alzheimer e della cura delle persone che ne sono affette. Alla manifestazione hanno preso parte il presidente del Lions Club di Cassino, dott. Carmelo Palombo, il direttore del Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate, dott. Emilio Tartaglia, la dottoressa Angela Abatecola, la dott.ssa Ornella Rodi, consigliere Comunale di Cassino, il dott. Marcello Russo, e un folto pubblico che ha seguito con grande attenzione l’incontro.

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, che ha partecipato all’evento, ha portato i saluti del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ringraziando gli organizzatori per l’importante iniziativa. Durante il suo intervento, il Presidente del Consiglio provinciale ha sottolineato l’importanza di una riflessione collettiva sul tema dell’Alzheimer, una malattia che colpisce migliaia di famiglie, chiedendo un impegno sempre maggiore da parte delle istituzioni e della società civile.

“La cura delle persone affette da Alzheimer non riguarda solo gli aspetti medici, ma richiede un approccio integrato che coinvolga la comunità intera – ha dichiarato il Presidente del Consiglio –. È fondamentale, quindi, creare reti di supporto che sappiano offrire non solo assistenza, ma anche comprensione, vicinanza e sostegno alle famiglie. La sensibilizzazione su questi temi è un passo cruciale verso una società più inclusiva e solidale.”

Il Presidente del Consiglio provinciale ha poi espresso un sentito ringraziamento al presidente del Lions Club di Cassino, Carmelo Palombo, e al consigliere comunale Ornella Rodi, per la sensibilità e per l’organizzazione di questo evento che ha offerto uno spazio di approfondimento e riflessione su un tema tanto delicato. “È fondamentale – ha concluso – che eventi come questo possano contribuire a una maggiore consapevolezza, stimolando azioni concrete di supporto e di miglioramento della qualità della vita per chi è affetto da questa malattia.”

L’incontro si è concluso con un apprezzamento generale per l’importante opportunità di dialogo e approfondimento offerta dalla giornata, che ha visto la partecipazione di esperti e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su una tematica tanto rilevante.