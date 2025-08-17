Alvito – Si è spenta Vittoria Viglietta, aveva 63 anni

Alvito. La comunità di Alvito piange la scomparsa di Vittoria Viglietta, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari il 17 agosto 2025, all’età di 63 anni, presso la Clinica San Raffaele di Cassino.

Persona conosciuta e stimata, Vittoria lascia un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarne la disponibilità, la forza d’animo e il sorriso.

A darne il triste annuncio sono il marito, la figlia, la mamma, il genero, i nipoti, i fratelli, la sorella, la suocera, il cognato, la cognata e i parenti tutti.

La cara salma giungerà lunedì 18 agosto alle ore 15:00 circa presso la chiesa Santa Maria del Campo in Alvito, dove alle ore 16:00 saranno celebrati i funerali. Seguirà la tumulazione.

La famiglia, profondamente colpita dal dolore, ringrazia quanti si uniranno alle esequie per un ultimo saluto a Vittoria.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari.

