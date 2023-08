Alvito, questa sera l’atteso evento “Festa del Pan a Moll”

Si terrà questa sera l’atteso evento “Festa del Pan a Moll”, alla sua seconda edizione di questa ritrovata riproposizione: è infatti un evento storico, nato negli anni 90 e perpetuato negli anni fino allo scorso decennio.

E’ tornato lo scorso anno grazie alla volontà ed all’operato della Rete VisitAlvito, promotrice dell’evento.

Mette al centro un nostro piatto tipico, il “pane a mollo”, un piatto principalmente povero, composto da ingredienti semplici e facilmente reperibili, un piatto al contempo poliedrico, con la possibilità, di cambiarne il gusto con l’aggiunta di ingredienti a scelta che crea una sana competizione fra le minestre più gustose.

E’ un piatto per noi importante, simbolo della civiltà contadina, censito anche dal catalogo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura.

Si susseguono in queste ore i preparativi, gli allestimenti e gli ultimi dettagli, tutto al fine di garantire un evento rievocativo che riempia il nostro borgo: è un evento che mette al centro le tradizioni, supportate dall’animo laborioso delle Contrade che con ritrovato spirito collaborativo si stanno adoperando che creare un atmosfera accogliente e suggestiva.

Per noi non è solo una festa popolare di paese: è soprattutto il ricordo ed il tributo a chi non c’è più, a chi con il sudore ha lavorato le nostre terre e ci ha trasmesso quei valori genuini che rendono la nostra comunità nobile nel cuore.

Vogliamo quindi preliminarmente ringraziare tutti coloro all’opera in queste ore, affinché gli arrivi l’incoraggiamento ed il ringraziamento per ciò che stanno facendo, con l’auspicio di godersi una serata di profonde emozioni e sano divertimento.