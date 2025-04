ALVITO – PRESENTATE UFFICIALMENTE LE FESTE EQUICOLANE

Si è svolta sabato scorso presso i locali del Centro Sociale Anziani di Alvito la conferenza di presentazione del programma delle Feste Equicolane, ovvero delle attività organizzate per celebrare il quinto centenario della morte di Mario Equicola.

L’illustre scrittore alvitano é assai noto per le sue opere in campo letterario, per essere stato uno dei massimi esponenti dell’Umanesimo e uomo di corte presso la famiglia d’Este a Ferrara e Gonzaga a Mantova, e soprattutto precettore di Isabella d’Este Gonzaga, la donna più colta del Rinascimento Italiano.

Per questa ricorrenza quindi il Comune Di Alvito ha individuato un co organizzatore, ovvero l’APS Mai Soli, che si avvale di una commissione consultiva ad hoc composta da alcuni degli stessi soci, dalla Giunta Comunale e varie figure dell’ambiente storico e letterario del territorio.

Le manifestazioni che avranno inizio il prossimo 25 aprile e si concluderanno il 26 luglio 2025, giorno della ricorrenza, vedranno coinvolte tutte le associazioni della città che hanno aderito con entusiasmo, dando un importante contributo alla realizzazione degli eventi programmati. Le Feste Equicolane, oltre che svolgersi nell’ambito delle commemorazioni, dei cortei e dei convegni letterari vedrà il susseguirsi di uno spettacolo teatrale, un concerto, esibizioni, laboratori, passeggiate, nonché un importante premio scolastico.

Corale è stato nell’intervento degli organizzatori il ringraziamento a tutti coloro che stanno collaborando, con l’auspicio che tutta la cittadinanza e la Valle di Comino partecipino agli eventi organizzati.

Correlati