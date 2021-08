Alvito – Notte di San Lorenzo 2021, brindisi sotto le stelle

Tutto pronto per la Settima edizione della “Notte di San Lorenzo, brindisi sotto le stelle”, organizzata dall’ Associazione A.s.d. Caminando en Grupo, e con patrocinio gratuito del Comune di Alvito.

Sarà proprio Alvito ad ospitare l’escursione serale, martedì 10 Agosto, nella suggestiva località Monte Morrone, dove si potranno guardare le stelle cadenti esprimendo i propri desideri, tra brindisi e suoni della notte.

La camminata è aperta a tutti ed è gratuita, per motivi logistici è richiesta la prenotazione obbligatoria con messaggio al n. 347.8319577 indicandovi “nome, cognome stelle 2021”, da inviare entro le ore 15.00 di martedì 10 Agosto.

Il raduno e la partenza sono previsti per le ore 20.00 presso il parcheggio sottostante la zona del Castello di Alvito; il rientro è per le ore 2.00. Il percorso da fare per raggiungere Monte Morrone ha un dislivello di 300mt, muniti di lampada frontale o torcia si percorreranno sterrate e prati per circa un ora e poi rilassarsi a guardare panorami e cielo stellato.

“Siamo arrivati alla Settima edizione e questo ci sprona ad andare avanti orgogliosi del lavoro svolto, afferma il Presidente della Caminando en Grupo Vincenzo Porretta. La nostra Associazione organizza periodicamente questi eventi, nati per socializzare e per promuovere tutti i territori che visitiamo. Ringraziamo il Comune di Alvito per l’ospitalità che offre e tutti coloro che ad ogni escursione, passeggiata o serata, ci fanno compagnia”

L’escursione si svolgerà nel rispetto della normativa anti covid-19 vigente.

