Alvito in lutto per la scomparsa di Benedetto Eramo a solo 41 anni

La comunità di Alvito è scossa dalla prematura scomparsa di Benedetto Eramo, venuto a mancare il 1° ottobre 2025, all’età di soli 41 anni, presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma.

La notizia, giunta nel tardo pomeriggio, ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti, che ricordano Benedetto come una persona solare, disponibile e fortemente legata alla sua terra.

Il rito funebre si terrà sabato 3 ottobre 2025 alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Rocco in Alvito, preceduto dall’arrivo della salma previsto per le ore 15:00 circa. Al termine della funzione religiosa, seguirà l’accompagnamento al cimitero.

Il dolore per questa improvvisa perdita è condiviso dall’intera comunità, che si stringe attorno alla moglie, ai figli, ai genitori, alla sorella e a tutti i parenti, in questo momento di grande sofferenza.

La redazione di Liritv si unisce al lutto della famiglia Eramo, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari.

Con la sua scomparsa, Alvito perde un uomo stimato e benvoluto, che lascia un vuoto difficile da colmare non solo nella vita dei familiari, ma anche nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Correlati