La comunità di Alvito è scossa dalla prematura scomparsa di Benedetto Eramo, venuto a mancare il 1° ottobre 2025, all’età di soli 41 anni, presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma.
La notizia, giunta nel tardo pomeriggio, ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti, che ricordano Benedetto come una persona solare, disponibile e fortemente legata alla sua terra.
Il rito funebre si terrà sabato 3 ottobre 2025 alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Rocco in Alvito, preceduto dall’arrivo della salma previsto per le ore 15:00 circa. Al termine della funzione religiosa, seguirà l’accompagnamento al cimitero.
Il dolore per questa improvvisa perdita è condiviso dall’intera comunità, che si stringe attorno alla moglie, ai figli, ai genitori, alla sorella e a tutti i parenti, in questo momento di grande sofferenza.
La redazione di Liritv si unisce al lutto della famiglia Eramo, esprimendo profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari.
Con la sua scomparsa, Alvito perde un uomo stimato e benvoluto, che lascia un vuoto difficile da colmare non solo nella vita dei familiari, ma anche nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Alvito in lutto per la scomparsa di Benedetto Eramo a solo 41 anni
La comunità di Alvito è scossa dalla prematura scomparsa di Benedetto Eramo, venuto a mancare il 1° ottobre 2025, all’età di soli 41 anni, presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma.