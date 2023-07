Alvito, il calendario dell’Agosto alvitano entra nel vivo

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Alvito ha redatto il calendario del programma estivo, denominato storicamente “Agosto Alvitano”, arrivato alla 57° edizione, i cui eventi iniziano di fatto a metà luglio e terminano a fine settembre con la festa di S. Mesia al Castello.

Un lavoro di progettazione e programmazione turistica che vede messi insieme gli sforzi e le iniziative dell’Amministrazione in sinergia con la cittadinanza attiva del tessuto socio culturale, ovvero Associazioni, Attività Commerciali e Comitati che con vari incontri hanno discusso e finalizzato le iniziative per la redazione del calendario estivo.

È un lavoro frutto della fusione di buoni propositi, sacrificio e dedizione, tutto il meglio che può esprimere il nostro territorio, il suo capitale umano e le sue ricchezze naturalistiche e culturali.

Tutto ciò per proporre momenti di condivisione per tutti i cittadini della Valle di Comino ed oltre: a cominciare dalla tradizione, tanto teatro, il ritorno del cinema, musica di ogni genere (classica, rock, popolare), laboratori per bambini, religione, escursioni, arte, svago, gastronomia, incontri e molto altro.

Abbiamo cercato di valorizzare le iniziative di ognuno, sostenendo le manifestazioni con tutto l’apporto tecnico logistico appropriato, impegnandoci nei vari costi, dando priorità alla sicurezza e quando disponibile anche un piccolo contributo economico.

Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono prodigati nell’organizzazione di ogni singolo evento, che ci sostengono e ci sosterranno nel dare sempre più vitalità alla nostra Città perché è anche grazie la riuscita di quest’estate.

COMUNICATO STAMPA