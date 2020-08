Alvito (FR) – Presentazione del 54° AGOSTO ALVITANO

Insieme, sicuri. Questo lo slogan di questa estate difficile come mai. Nonostante tutto, ci si è impegnati per realizzare un calendario ricco e variegato, con eventi che potessero coinvolgere ogni fascia di età. Si è pensato ai bambini e alle famiglie, con l’iniziativa del campo scuola comunale, per il quale luogo e date non sono stati scelti a caso: un momento di “passaggio” tra la fine di un’estate particolare e l’inizio di quello che ci auguriamo possa essere per loro, e per tutti noi, un “nuovo anno da ricominciare”. C’è poi il cinema all’aperto, che apre con un film storico-politico per passare ad un film animato pensato per i più piccoli e le famiglie. Ci sono le iniziative del Consiglio dei Giovani, che ringraziamo per l’impegno e l’entusiasmo che stanno mettendo in questa esperienza. Ci sono le mostre nel nostro storico e sempre affascinante Palazzo Gallio, e tanto tanto tanto teatro: da Castellinaria alla Notte dei Cantastorie, sotto il cielo estivo nel meraviglioso Castello Cantelmo, a Ruggito d’Attore che conclude nel Cortile dei Cappuccini la rassegna teatrale, purtroppo improvvisamente interrotta dal lockdown. La fanno poi da padrone le escursioni, le visite guidate, le aperture eccezionali: mai come quest’anno bisogna scoprire e promuovere i nostri gioielli. Le attività parrocchiali, le feste religiose e gli incontri e molto altro. E un grande nome infine: Cristiano Godano cantante dei Marlene Kuntz.

Come sempre il nostro speciale “grazie” va alle associazioni, i comitati, gli esercizi e tutti coloro che hanno dato un loro contributo per provare a fare qualcosa di bello insieme, nonostante tutto.

COMUNICATO STAMPA

