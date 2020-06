Alvito (FR) – Palazzo Gallio aperto ogni domenica per tutta l’estate

L’azione sinergica del SIF Cultura, Sistema Integrato della Provincia di Frosinone, comincia a dare i suoi frutti. Cercando di lasciare alle spalle un periodo difficile, consapevoli che risalire la china richiede impegno e dedizione, vuole essere questa proposta turistica e culturale un volano per rilanciare il nostro territorio nella speranza di sviluppare un turismo di prossimità.

“Fare rete” non è più solo uno slogan: sono ben sedici gli istituti culturali (musei archeologici, storici, artistici, naturalistici e dediti alla tradizione) della Provincia di Frosinone che costituti nel Sif Cultura, e rispondendo ad uno specifico bando regionale, sotto la magistrale direzione del Museo Archeologico di Frosinone, si apprestano a diffondere su tutto il territorio giornate di scoperta e promozione culturale.

Fra questi c’è anche il Comune di Alvito, con il complesso monumentale di Palazzo Gallio, che sta vivendo negli ultimi anni una verve di rinnovamento: dapprima il restauro degli impianti del Teatro Ducale, l’inaugurazione del Museo degli Strumenti e la Biblioteca del Teatro, il progetto di digitalizzazione dell’Archivio, e molti progetti prossimi ad essere cantierati come il restauro della stanza a cassettoni, l’illuminazione della facciata e l’efficientamento energetico di tutta la struttura.

Dunque il Museo degli Strumenti Musicali Popolari dal Mondo, la Biblioteca del Teatro, il Teatro Ducale e la Sala Consiliare saranno aperti ogni domenica fino al 30 agosto dalle 9.00 alle 12.00. Le visite saranno aperte a gruppi di 5 persone massimo, solo su prenotazione. Ingressi gratuiti per i possessori della Card SifCultura (valida per tutti gli isituti del Sif, acquistabile in loco a 5€). Info a 0775 212314 o info@sifcultura.it.

comunicato stampa