Alvito (FR) – Il saluto di Buon Anno del sindaco Martini

“Nonostante il periodo particolare che affrontiamo, voglio come da tradizione rivolgere un augurio alla cittadinanza per questo nuovo anno in cui ci accingiamo ad entrare, consci delle difficoltà delle sfide che ci attendono ma che dovranno trovarci pronti e forti. Mai ci saremmo aspettati di salutare un 2020 così travagliato dagli eventi, un anno che entrerà nella storia e non dimenticheremo mai.

Consapevoli delle difficoltà affrontate dalla nostra comunità, dobbiamo unirci nel ripartire e l’augurio più grande dunque è che ognuno trovi coraggio e speranza in un 2021 che sia finalmente sereno e prospero. Da parte di tutta l’Amministrazione vogliamo ribadire la nostra presenza e vicinanza ad ognuno, affinché nessuno si senta solo nelle difficoltà ed affinché tutti tengano presente che le nostre porte sono sempre aperte per aiutare chi è in difficoltà. L’Amministrazione così come il personale del municipio, ha svolto un lavoro encomiabile nelle settimane di crisi, riuscendo a portare avanti attività ed iniziative soprattutto di carattere sociale e solidale.

Venendo al presente, abbiamo voluto mantenere in queste festività natalizie quelle tradizioni essenziali che hanno dato luce alle nostre vie ed al cuore pulsante della comunità, senza intaccare le casse comunali grazie ad un operoso recepimento di cofinanziamento esterno che ci ha permesso di accogliere un contributo regionale: a tal proposito voglio pubblicamente ringraziare il Consiglio Regionale del Lazio, nella persona del Presidente Buschini, per la vicinanza e la sensibilità dimostrata verso la nostra comunità.

Nei giorni precedenti al Natale ho rivolto un augurio ai nostri studenti ed ai nostri giovani. A loro si aggiungono gli auguri dei nuovi nati nel 2020 nella nostra città: ben 17, un dato molto positivo di ripresa rispetto al trend degli ultimi anni.

Oggi voglio rivolgere un sincero augurio di buon anno a tutta la comunità ed in particolare alle famiglie ed al settore del commercio, con il piacere di farlo portando due notizie positive che andranno a concretizzare gli aiuti per quella parte della nostra comunità particolarmente colpita in questo periodo.

Per le famiglie in primo luogo sono in fase di distribuzione i fondi buoni pasto rifinanziati da Governo e Regione per circa 28500 €. Per il settore del commercio invece, è recentemente giunto un finanziamento di un contributo a fondo perduto da parte del Governo per tutte quelle attività commerciali ed artigianali che abbiamo riportato nella pandemia una cospicua perdita di fatturato: in quest’ottica il finanziamento ammonta ad € 45mila, da dividersi fra tutti i richiedenti in modalità illustrate sul sito ufficiale del comune. Inoltre, in minori misure questo stesso contributo sarà riconfermato anche nelle prossime due annualità.

Con la speranza che possa essere questo nuovo anno ricco di salute, serenità e prosperità, auguro a tutti i concittadini di Alvito e sparsi per il mondo di saper cogliere in questo momento la forza per costruire un domani migliore, accogliendo con gioia questo 2021.”

L’Amministrazione Comunale ed il Sindaco di Alvito

COMUNICATO STAMPA