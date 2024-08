Alvito – Decima edizione della “Notte di San Lorenzo 2024, brindisi sotto le stelle”

Tutto pronto per la DECIMA edizione della “Notte di San Lorenzo 2024, brindisi sotto le stelle”.

Sarà proprio Alvito ad ospitare l’escursione serale, sabato 10 Agosto 2024, nella suggestiva località Monte Morrone, dove si potranno guardare le stelle cadenti esprimendo i propri desideri, tra brindisi e suoni della notte.

La camminata è aperta a tutti ed è gratuita, per motivi logistici è richiesta la prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al n. 3808942306 indicandovi “nome, cognome stelle 2024”, da inviare entro le ore 14.00 di sabato 10 Agosto 2024.

Il raduno e a seguire la partenza sono previsti per le ore 19,45 presso il parcheggio sottostante la zona del Castello di Alvito; il rientro è massimo per le ore 2.00. Il percorso da fare per raggiungere Monte Morrone ha un dislivello di 300mt, muniti di lampada frontale o torcia si percorreranno sterrate e prati per circa un ora e dopo aver ammirato i panorami delle tre valli avremo momenti di goliardia e ristoro per poi rilassarsi a guardare panorami e cielo stellato.

“Siamo arrivati alla Decima edizione un bel risultato che ci rende orgogliosi del lavoro svolto, afferma l’deatore e promotore dell’evento, la Guida Ambientale Escursionistica Vincenzo, Sandro Porretta. Con questa serata si promuovono le iniziative che verranno messe in progetto per il futuro e si socializza in uno scenario naturale unico nel suo genere. Ringraziamo il Comune di Alvito per l’ospitalità e a tutti coloro che vorranno partecipare e condividere questa fantastica esperienza”

