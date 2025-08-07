ALVITO – BRINDISI CON LE PERSEIDI 2025 LE STELLE CADENTI DOPO SAN LORENZO 12 Agosto 2025

Tutto pronto per la UNDICESIMA edizione del “Brindisi con le Perseidi 2025, le stelle cadenti dopo la notte di San Lorenzo.

Martedì 12 Agosto 2025 Alvito ospita l’undicesima edizione dedicata all’osservazione delle stelle cadenti nella notte culmine delle Perseidi, nella suggestiva località Monte Morrone, dove si potranno osservare i panorami notturni di tre valli e guardare le stelle cadenti esprimendo i propri desideri, tra brindisi e suoni della notte.

La camminata è aperta a tutti ed è gratuita, per motivi logistici è richiesta la prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al n. 3808942306 indicandovi “nome, cognome perseidi 2025”, da inviare entro le ore 14.00 di martedì 12 Agosto 2025.

Il raduno e a seguire la partenza sono previsti per le ore 19,45 presso il parcheggio sottostante la zona del Castello di Alvito; il rientro previsto massimo per le ore 1,30. Il percorso da fare per raggiungere Monte Morrone ha un dislivello di 300mt, muniti di lampada frontale o torcia si percorreranno sterrate e prati per circa un’ora e dopo aver ammirato i panorami segue goliardia e ristoro per poi rilassarsi a guardare cielo stellato ove la luna non farà mancare la sua presenza.

“Siamo arrivati alla Undicesima edizione un bel risultato che ci rende orgogliosi del lavoro svolto, afferma l’ideatore e promotore dell’evento, la Guida Ambientale Escursionistica Vincenzo, Sandro Porretta. Con questa serata si promuovono le iniziative che verranno messe in progetto per il futuro e si socializza in uno scenario naturale unico nel suo genere. Ringraziamo il Comune di Alvito per il patrocinio gratuito dell’iniziativa e a tutti coloro che vorranno partecipare e condividere questa fantastica esperienza”