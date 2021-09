Alvito Bello, amministrative 2021: Paola Iacobone candidata sindaca

Dopo cinque anni di impegno quotidiano il gruppo nato attorno alla lista civica Alvito Bello torna a concorrere per la guida dell’amministrazione comunale di Alvito, con Paola Iacobone candidata sindaca. Nel corso dell’ultimo anno ci siamo costantemente confrontati, prima a distanza e poi dal vivo, con molti concittadini. Insieme abbiamo immaginato un paese che riparta dalle cose semplici ed essenziali, spinto da un profondo senso di comunità. Una comunità che si riconosca nella propria identità, che si riappropri dei suoi spazi e dei valori che l’hanno fatta crescere nel tempo. In questi cinque anni siamo cresciuti e grazie al sano confronto con la maggioranza, sempre su temi politici e mai sul personale, abbiamo maturato una nuova consapevolezza rispetto alla cosa pubblica. A tal proposito ringraziamo il sindaco uscente Duilio Martini per le parole di incoraggiamento e la disponibilità nel condividere la storia amministrativa degli ultimi anni. La nostra lista nasce da un gruppo affiatato che è rimasto compatto nel corso di questi anni (nonostante la perdita del nostro indimenticabile consigliere Vincenzo Capoccia) e che grazie agli incontri tematici degli ultimi mesi si è allargato, con persone interessate al nostro progetto e che con noi hanno scritto il programma elettorale. Abbiamo composto la nostra lista, così come cinque anni fa, senza fare calcoli strategici basati sulla copertura di zone e famiglie bensì attraverso un libero avvicinamento frutto di una visione comune, di un modo nuovo di fare politica. Secondo noi bisogna ripartire da ciò che per lungo tempo abbiamo dato per scontato: dalla scuola (dall’asilo nido all’Istituto Agrario), da servizi fondamentali (un parco, un luogo d’incontro, una biblioteca), dalla cura delle bellezze e delle risorse che abbiamo ereditato (i nostri monumenti, le nostre colline, un territorio a tratti incontaminato) e, ultimo ma non meno importante, dalla voglia di stare insieme… riempiendo le nostre piazze e le nostre contrade! Questa è la nostra visione. Come realizzare tutto ciò? Con la partecipazione attiva dei cittadini, la pianificazione e la programmazione a lungo termine delle risorse. Ci auguriamo che la campagna elettorale sia leale, ricca di contenuti e confronto tra idee; riteniamo già una vittoria il fatto che ad Alvito, per la prima volta nella storia, concorrano due donne alla carica di sindaca. In questi tempi ancora difficili a causa della pandemia di Covid-19, intravedere all’orizzonte una rinascita lascia ben sperare. L’obiettivo per noi è chiaro e siamo pronti a mettere a disposizione di Alvito la nostra competenza, freschezza e serietà.

COMUNICATO STAMPA

Correlati